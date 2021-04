Nomadland, Oscar kazanmasının ardından merak uyandırdı. Nomadland, 11 Eylül 2020'de Altın Aslan'ı kazandığı Venedik Film Festivali'nde prömiyer yaptı. Ayrıca Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı. 4 Aralık 2020'de bir haftalık sınırlı yayını vardı ve Searchlight Pictures tarafından 29 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilen IMAX sinemalarında yayına girdi. Peki, Nomadland nereden izlenir? Nomadland Netflix'te var mı? İşte Nomadland konusu ve oyuncuları...

NOMADLAND NEREDEN İZLENİR?

Searchlight Pictures tarafından 29 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilen IMAX sinemalarında ve aynı anda 19 Şubat 2021'de Hulu'da dijital olarak gösterime girdi.

Frances McDormand'ın başrolünü üstlendiği film, büyük Amazon Prime Video, HBO Max ve Netflix yayın hizmetlerinde de yer almamakta. Oscar kazanan filmlerin birçoğuna ülkemizde ulaşmak şu an mümkün değil.

Sadece Hulu platformunda yer alan Nomadland filminin diğer platformlar tarafından satın alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.

3 OSCAR BİRDEN KAZANDI

Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

NOMADLAND KONUSU

Nomadland Chloé Zhao'nun senaryosunu yazdığı, yapımcılığını üstlendiği ve yönettiği 2020 Amerikan drama filmidir. Filmde Frances McDormand, kocası öldükten sonra memleketi Nevada'dan ayrılan ve "evsiz" kalıp, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşan bir kadın olarak rol alıyor. Aynı zamanda yardımcı rolde David Strathairn'in yanı sıra gerçek hayattaki göçebe Linda May, Swankie ve Bob Wells'i kendilerinin kurgulanmış versiyonları olarak gösteriyor. Film, Jessica Bruder tarafından yazılan 2017 yılı kurgusal olmayan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century adlı kitabına dayanıyor.

NOMADLAND OYUNCU KADROSU

Frances McDormand - Fern

David Strathairn - Dave

Linda May - Linda May

Charlene Swankie - Swankie

Bob Wells - Bob

Derrick Janis - Victor

Peter Spears - Peter

CatClifford - Cat