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Haberler Dünya Kupası 2022
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Nordin Amrabat: "Dünya Kupasını Faslı futbolcuların ellerinde hayal edebiliyorum"

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat, Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa'yı mağlup ederek finale yükselebilecek kaliteye sahip olduklarını söyledi.

Nordin Amrabat:

Kariyerini Yunanistan'ın AEK takımında sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırarak tarihi bir başarıya imza atan Fas Milli Futbol Takımı'yla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Afrika temsilcisinin yarı finalde son dünya şampiyonu Fransa karşısındaki tur şansını değerlendiren Amrabat, "Futbolda her şey mümkün. İnşallah finale çıkacağımıza inanıyorum. 90 dakikada her şey olabilir. Fas şu ana kadar sadece bir gol yedi. Onu da Kanada maçında kendi kalemize attık. Portekiz, Belçika, Hırvatistan ve İspanya'dan gol yemedik. Fransa'yı da durdurmalıyız. Eğer dürüst olmam gerekirse Fransa şu an en iyi takım. Ama bu futbol. Her şey olabilir. Eminim ki taraftarımız da vereceği destekle statta çok müthiş bir atmosfer oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Turnuvada grup aşaması ile eleme turlarında önemli takımları mağlup ettiklerini hatırlatan Nordin Amrabat, "Hiç kimse Fas'tan böyle bir başarı elde etmesini beklemiyordu. Bana göre Fransa, Arjantin'den çok güçlü bir takım. Eğer Fransa'yı elersek Dünya Kupası'nı kazanabiliriz. Buna eminim. Dünya Kupası'nı Faslı futbolcuların ellerinde hayal edebiliyorum. Bu çok zor ama gerçekten mümkün. Eğer bir arada olursak buna çok yakınız." diye konuştu.

"Oyuncular büyük bir öz güvene sahip"

Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarının Fas halkının yanı sıra Araplar, Afrikalılar ve tüm Müslümanlar için de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Amrabat, "Türkiye'den de birçok insan Fas'ı destekliyor. Takımın son durumu çok iyi. Oyuncularla Katar'da zaman geçirdim. Başarıya açlar. Stres yok. Motiveler. Çok rahat hissediyorlar. Oyuncular büyük bir öz güvene sahip. İnşallah iyi mücadele ederek Fransa'yı yeneceğiz ve finale yükseleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kardeşimle gurur duyuyorum"

Amrabat, Afrika temsilcisinin Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta da forma giyen kardeşi Sofyan Amrabat'la gurur duyduğunu dile getirdi.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcunun performansını değerlendiren Ambrabat, "Tüm maçlarda oynadı. Kardeşimle gurur duyuyorum. Onun bu noktalara geldiğini görmek çok özel. Birçok genç oyuncu bir gün Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kurar. Şu an o bunu gerçekleştiriyor ve başarılı oluyor. Ailemiz de onunla gurur duyuyor." şeklinde görüş belirtti.

"Regragui'yi Fatih Terim'e benzetiyorum"

Nordin Amrabat, Afrika temsilcisinin Dünya Kupası'nda elde ettiği başarıda teknik direktör Walid Regragui'nin başrolü üstlendiğini söyledi.

Regragui'nin turnuvanın başlamasına 81 gün kala göreve geldiğini hatırlatan Amrabat, "Bu başarıdaki en büyük etken Regragui. Çok iyi ve kompakt bir takım oluşturdu. Kardeşimle onun iletişimi ve taktikleri üzerine konuşuyoruz. Regragui'yi Fatih Terim'e benzetiyorum. Fatih Terim, futbolculara her zaman öz güven ve cesaret veriyor. Koşmanızı ve savaşmanızı ister. Bunu sadece büyük teknik direktörler yapabilir. Ancak böyle isimler, oyuncuları etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

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