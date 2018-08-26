Norrköping - Göteborg maç önü

Norrköping ve Göteborg, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Norrköping 35 puanla 3. sırada, Göteborg 22 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Norrköping, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Göteborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 767 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Norrköping kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Göteborg sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Norrköping önceki hafta Elfsborg mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Göteborg ise Sundsvall maçında 0-3 yenildi.

Norrköping, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 7 gol yedi.

Göteborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Göteborg, 10 gol atarken 14 gol yedi.

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