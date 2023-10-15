Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor Tiroid hormonunun eksikliği birtakım fiziksel sağlık sorunlarına yol açsa da uzun süre tedavi edilmediğinde çocukta zihinsel sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Tiroid hormonu vücuttaki birçok organın çalışma hızını ayarlayan bir hormondur. Tiroid hormonunun eksikliği de fazlalığı da tüm vücut dengesini bozabiliyor" dedi

Çocuklarda tiroid bezinin yeterli tiroid hormonu üretemediği durumlarda (hipotiroidi), yorgunluk, kilo alma, büyümede azalma ve bir dizi başka sorun yaşanabiliyor. Tiroid hormonunun eksikliği birtakım fiziksel sağlık sorunlarına yol açsa da uzun süre tedavi edilmediğinde çocukta zihinsel sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor.

EKSİKLİĞİ DE FAZLALIĞI DA VÜCUDUN DENGESİNİ BOZUYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Tiroid hormonu vücuttaki birçok organın çalışma hızını ayarlayan bir hormondur. Tiroid hormonunun eksikliği de fazlalığı da tüm vücut dengesini bozabiliyor. Bazal metabolizma, büyüme-gelişme, ısı üretimi, kas-kemik yapımı, beyin fonksiyonları, sinir iletimi, kalp ritmi tamamen tiroid hormonuna bağlıdır. Tam eksikliği yaşamla bağdaşmaz" dedi.

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TİROİD HORMONU EKSİKLİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER

Dr. Seçkin, "Bu hormon belli düzeyde salgılanmadığı zaman sinir sistemi iyi çalışamıyor. Hastada depresyon görüyoruz, sürekli uyuyor, kolunu bacağını oynatacak enerjiyi bulamıyor. Dünyada bin 500 bebekten birinde rastlanıyor. Prematüre ve düşük doğum tartılı bebeklerde, ikiz bebeklerde daha sık rastlanıyor. Tiroid bezinin yeterli hormon üretememesi yani işlevsel bozukluğu, iyot eksikliği ya da bezin anatomik bozukluğu, annenin tiroid hastalığının bulunması buna yol açıyor. Özellikle iyot eksikliği olan bölgelerde tiroid eksikliğine daha sık rastlanıyor. Yaş büyüdükçe ise üç kişiden birinde görülüyor. Hastada yorgunluk, kas güçsüzlüğü, mesela göz kapağı düşmesi, kemik-eklem ağrısı, kabızlık, tam tersine ishal, saçlarda dökülme-incelme, deri kuruluğu, kilo artışı, ödem, soğuk ve sıcak entoleransı, ellerin buz gibi olması, uykusuzluk, terleme gibi bulgulara yol açabiliyor" diye konuştu.

TİROİD HORMONU KAHVALTIDAN ÖNCE ALINMALI

Tiroid hormonu eksik olanlarda bir an önce tedaviye başlamamanın zihinsel sorunları kalıcı hale getirebileceği uyarısında bulunan Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedaviye hemen başlanmalı. Tiroid hormonu sabah aç karna kahvaltıdan en az yarım saat önce alınmalı, demir içeren preparatlarla alındığında bu hormonun emilimi bozuluyor yani aralarda en az dört saatlik bir fark olmalı. Demir eksikliği olanlarda tiroid hormonu iyi salgılanamıyor aynı şekilde A vitamini eksikliği ve diğer bazı vitamin eksiklikleri de benzer etkiler gösteriyor."

HAFTADA 2 KEZ BALIK TÜKETİLMELİ

Tiroid hormonunun üretimi için yeterli miktarda iyot almak gerektiğini kaydeden Dr. Seçkin, "Tiroit hormonunun doğru sentezlenebilmesi için ayıca selenyum, demir, çinko gibi bazı başka minerallere diğer yandan da A vitamini ve C vitamini başta olmak üzere diğer vitaminlere de ihtiyaç duymaktadır; yani beslenme bozukluğunda da hipotiroidi gelişebilmektedir.

İyotu besinlerden almak daha güvenlidir. Fazla alınan iyot da toksik ve tiroid bezinin çalışmasını bozuyor. İyotlu tuz kullanmak yeterlidir. İyot ayrıca ıspanak, maydanoz ve süt ürünlerinde de var. İyotlu tuz ve beslenmek aslında tek başına yeterli. Ekstra almak toksik tam tersine tiroid fonksiyonlarını bozabiliyor. Haftada iki gün balık yemek tüm iyot ihtiyacını karşılıyor" dedi.

TİROİD HORMONUNUN EN SEVDİĞİ BESİNLER

Tiroid hormonunun en sevdiği besinler arasında ilk sırada brokoli geldiğini belirten Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Brokoli iyottan ve selenyumdan çok zengindir. Bir avuç yemek günlük iyot ihtiyacını karşılar. Macadamia fındığı selenyumdan çok zengindir, tiroidin sevdiği çinko, demir, bakır ve magnezyum da içerir. Selenyum çok kuvvetli bir antioksidan ve hücrelerde detoksifikasyon yapar. Günde 1-2 tane yemek yeterlidir. Kuruyemişleri genel olarak günde bir avuçtan fazla yememek gerekiyor; mümkünse de taze tüketilmesi uygundur. Sürekli tek yönlü beslenmemek gerekiyor. Badem ve kaju da yüksek miktarda kalsiyum, selenyum, vitamin E içerir. Kuruyemişleri değiştirerek yemek önerilir. Mantar da tiroidin çok sevdiği bir besindir. Mantar çinko ve selenyumdan, potasyum ve B vitaminlerinden, fosfordan çok zengindir. Buğday özü de önerilir. Demirden ve liflerden zengindir."