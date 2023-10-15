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        Haberler Gündem Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü - Güncel haberler

        Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 01:29 Güncelleme: 15.10.2023 - 01:29
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        Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 ölü
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        B.A.E. idaresindeki otomobil, Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde M.D'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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