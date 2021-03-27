Norveç Türkiye maçı CANLI İZLE - Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli takım ilk 1

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 2. maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. Hollanda'yı 4-2 yenerek elemelere müthiş başlangıç yapan millilerimiz, Norveç karşısında da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki merakla beklenen Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Norveç'le karşı karşıya gelecek. A Milliler'in Dünya Kupası yolundaki ilk sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA DünyaKupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç - Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacağını açıkladı.

Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye arasında 27 Mart Cumartesi günü Oslo'da bulunan Ullevaal Stadyumu'nda oynanması planlanan mücadelenin korona virüs önlemleri kapsamından kaynaklı olarak yapılan seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrinde yapılacağını duyurdu.

Açıklamada karşılaşmanın İspanya'da oynanması için İspanya Futbol Federasyonu'ndan ve İspanyol yetkililerden gerekli izinlerin alındığı ifade edildi.