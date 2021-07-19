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Noterler Arife günü açık mı? 19 Temmuz bugün - Nöbetçi Noter sorgulama sayfası

Noterler 19 Temmuz Arife günü yani bugün çalışıyor mu? Bilindiği üzere bugün yarım gün resmi tatil... Bu nedenle noterlerde bugün işlem yapacaklar "Noterler bugün açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Nöbetçi Noter sorgulama sayfası...

Noterler Arife günü açık mı? 19 Temmuz bugün - Nöbetçi Noter sorgulama sayfası

Noterler bugün açık mı? 19 Temmuz Arife günü noterler saat kaça kadar çalışıyor? Arife günüyle birlikte kamuoyunda bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan nöbetçi noter sorgulama sayfası da araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

NOTERLER BUGÜN (19 TEMMUZ) AÇIK MI?

Noterler 19 Temmuz saat 12.30'a kadar açık olacak. Yarım gün resmi tatil olduğun için tüm noterler saat 12.30'dan sonra kapalı olacak. Öte yandan 26 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00'a kadar noterler kapalı olacak. Nöbetçi noterlerde bayram tatili süresince çalışmayacak. Zira nöbetçi noterler hafta sonları faaliyet gösteriyor.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet veriyor.​ Ancak hafta sonu da hafta içi de gitseniz noter işleriniz için mümkün olduğu kadar erken gitmeniz gerek. Araç ya da emlak alım satımı gibi işlemlerin uzun prosedürleri olduğu için tüm evraklarınızı da önceden hazırlamanız daha hızlı ve kolay işlem yapmanızı sağlar.

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