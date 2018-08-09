Nur Fettahoğlu 1,5 yıl sonra kızı ile görüntülendi!

Güzel oyuncu, Nur Fettahoğlu, önceki gün Gümüşlük'te kızı Elisa Güzin ile görüntülendi. Muhabirlere alışkın olmayan minik Elisa, şaşkın bakışları ve gergin tavırları ile dikkat çekti