Kariyerinde 22 yılı geride bırakan Yeşilçay, bu zamana kadar yer aldığı bütün işlerin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu anlattı.

Yeşilçay, "Benim ilk sinema filmim Eğreti Gelin'di. Bugün yeniden hangi seti yaşamak istersin deseler Atıf Yılmaz'ın setini bir kez daha yaşamak isterim kesinlikle. Çalıştığım bütün yönetmenlerden çok şeyler öğrendim, hepsinin yeri bende ayrıdır. Unutamadığım şeylerden bir tanesi de Almanya'da film çekme pratiği aslında. Yurt dışında başka setlerde de bulundum ama Alman disiplini ve dakikliği diye bahsedilen kavramı film çekimi esnasında birebir yaşadım. Delilik gibi bir şey." ifadelerini kullandı.