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Instagram hesabından yayınladığı karelerle karantina sürecini eğlenceli hale getirmeye çalışan oyuncu Nurgül Yeşilçay, birkaç hafta önce oğlu ve sevgilisi ile birlikte tatile çıkmıştı. Bol bol denizin ve güneşin keyfini çıkaran Yeşilçay, geçtiğimiz gün İstanbul'a döndü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, Ağustos Böceği ile Karınca masalına gönderme yaparak, "Ağustos Böceği ile Karınca’da Ağustos Böceği’ni tutuyorum. Fırsatı olan tatile... İstanbul yanıyor, gelmeyin" notunu düşerek takipçilerini uyardı.