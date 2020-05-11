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Nurgül Yeşilçay'a oğlu Osman Nejat Özer'den Anneler Günü sürprizi

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer, annesine rap şarkı yaptı. Yeşilçay, oğlunun kendisi için hazırladığı Anneler Günü klibini "Gülerken ağlamalık bir şey olmuş" notu ile sosyal medya hesabından yayınladı

Nurgül Yeşilçay, Osman Nejat Özer, Cem Özer, Necati Kocabay,
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Karantina günlerinde Instagram'dan yaptığı eğlenceli paylaşımları ile adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez oğlu Osman Nejat Özer'in kendisi için hazırladığı bir sürprizi takipçilerinin beğenisine sundu.

Yakın arkadaşı ile şarkı söyleyen Özer'in klibini Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay yönetti.

"GÜLERKEN AĞLAMALIK BİR ŞEY OLMUŞ"

Oyuncu, oğlunun kendisi için hazırladığı 'Anneler Günü' videosunu sosyal medya hesabından, "Gülerken ağlamalık bir şey olmuş" notuyla yayınladı.

"TAM BİR VALİDESİN"

Osman Nejat Özer'in şarkısının sözleri ise şöyle:

Buradan Londra 3 saat, sana sevgim 24... Saçlarımı kesmekle tehdit edersin. Tam bir validesin ergenim diye seversin. Sormadan odamı temizlersin. Bugün ergenliğe mola, küfre müfre bir ara... Yaptım bir şarkı, oldu hediye, paralar kaldı cebimde.

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