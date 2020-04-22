Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinNurgül Yeşilçay: Evde eşofmanlarla yat kalk yapmıyoruz - Magazin haberleri
ABONE OL

Nurgül Yeşilçay: Evde eşofmanlarla yat kalk yapmıyoruz

Karantina günlerinde sosyal medya hesabından yayınladı eğlenceli karelerle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Salgın nedeniyle evden dışarı çıkmayan Yeşilçay, fotoğrafına "Evde daha verimli çalışmak için eşofmanlarla yat kalk yapmıyoruz" notunu ekledi

Nurgül Yeşilçay
HABERTURK.COM

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, tüm dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Yeşilçay, bu süreçte evde çektiği espirili kareleri takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

"ÜSTÜMÜZÜ İŞE GİDER GİBİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Bu sefer bayram temizliğine girişen oyuncu, fotoğrafının altına şöyle yazdı:

Evde Bayram temizliği... Neydi "Evde daha verimli çalışmak için eşofmanla yat kalk yapmıyoruz. Üstümüzü işe gider gibi değiştiriyoruz" doğru anlamış mıyız?

Oyuncu, birkaç gün önce sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın bir paylaşımında 'sunny side up'ın (sahanda yumurta) Türkçe anlamını bilmediğini söylemesine karşılık Twitter'dan yayınladığı bir video ile Özaslan'ı ti'ye almıştı.

"SİZ BUNA NE DİYORSUNUZ?"

Yeşilçay, gönderisinde French tost yapacağını söyleyerek "Siz buna ne diyorsunuz fakirler?" ifadelerini kullanmıştı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pelin Akil isyan etti! - Magazin haberleri
MAGAZİNPelin Akil isyan etti!
'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak evlendi! Tişört giydi...
MAGAZİNÜnlü şarkıcı evlendi
Ahu Yağtu: Hayatımdaki her şeyi çok özledim - Magazin haberleri
MAGAZİN"Hayatımdaki her şeyi çok özledim"
Masterchef Danilo Zanna'nın acı günü! Danilo Zanna kimdir? - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü şefin acı günü
Kadir Doğulu'dan 'arka bahçe' paylaşımı - Magazin haberleri
MAGAZİN"Her birimizin gözünden kaçtı"
Ece Erken 'laf değil icraat' dedi ve belgeyi paylaştı! Benan Mahmutyazıcıoğlu hakkında...
MAGAZİN'Laf değil icraat' dedi ve belgeyi paylaştı
Zeynep Demirel'in yeni imajı tartışma konusu oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNYeni imajı takipçilerini ikiye böldü
Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
MAGAZİN'Önce kahve'
Ünlülerin ev halleri
MAGAZİNTürkiye güzeli mutfakta
İdil Fırat-Mert Fırat çiftinden müjdeli haber! - Magazin haberleri
MAGAZİNMüjdeli haber

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X