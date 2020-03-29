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Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya'ya gönderme

Bir dönem Erkan Petekkaya ile mahkemelik olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, Petekkaya'nın 'oy korona' şarkısına gönderme yaptı. Yeşilçay, Twitter'dan "Salaklık zararlı" notuyla paylaşımda bulundu

Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı çoğu dizisi seti çalışmayı durdurdu. Ancak önceki gün oyuncu Erkan Petekkaya'nın, yer aldığı projenin çekimlerinden yaptığı bir paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.

Petekkaya, sözleri kendisine ait olan 'Oy korona' şarkısını set arkadaşlarıyla beraber seslendirmesine Nurgül Yeşilçay tepki gösterdi.

"ADAM SANMAK DAHA DA ZARARLI"

Yeşilçay, bir dönem davalık olduğu Erkan Petekkaya'ya Twitter'dan, "Uyuşturucu zararlı, alkol zararlı, salaklık zararlı, adam sanmak daha da zararlı. Ee ben anlattım bunları" ifadelerini kullanarak gönderme yaptı.

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