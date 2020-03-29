"Bundan sonra babanız benim dünya ahiret arkadaşımdır"

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Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı çoğu dizisi seti çalışmayı durdurdu. Ancak önceki gün oyuncu Erkan Petekkaya'nın, yer aldığı projenin çekimlerinden yaptığı bir paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.

Petekkaya, sözleri kendisine ait olan 'Oy korona' şarkısını set arkadaşlarıyla beraber seslendirmesine Nurgül Yeşilçay tepki gösterdi.

"ADAM SANMAK DAHA DA ZARARLI"

Yeşilçay, bir dönem davalık olduğu Erkan Petekkaya'ya Twitter'dan, "Uyuşturucu zararlı, alkol zararlı, salaklık zararlı, adam sanmak daha da zararlı. Ee ben anlattım bunları" ifadelerini kullanarak gönderme yaptı.

— Nurgül Yeşilçay (@nrglyslcy) March 28, 2020

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