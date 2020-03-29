Erkan Petekkaya, sosyal medya üzerinden koronavirüsü için bestelediği bir şarkıyı paylaştı. Petekkaya, şarkıyı rol aldığı dizinin setindeki çalışanlarla birlikte seslendirdi.

Ünlü oyuncu paylaştığı videoya, "Biz de tıpkı sağlık çalışanları, market çalışanları, güvenlik görevlileri gibi sizler evde oturun diye işimizin başındayız. Bizim de işimiz sizleri eğlendirmek #evdekaltürkiye. Bu zor günlerde bir tebessüm ettiyseniz ne mutlu bize. Yaşasın soytarılar. Sevgiler selamlar." notunu düştü.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.