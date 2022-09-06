O anlar kamerada! 22 milyon TL'lik hırsızlık! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Üsküdar, Büyük Çamlıca, Kısıklı Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta meydana gelen olayda polise başvuran O.C. evinde hırsızlık meydana geldiğini söyleyerek yardım istedi. SAATLER, TEK TAŞ YÜZÜK, ANTİKA VAZO DHA'da yer alan habere göre mağdur O.C. evine giren hırsızların toplam değeri 1 milyon dolar olan 9 adet saat, 80 bin dolar değerinde 6 karat tek taş yüzük, toplam 10 bin dolar değerinde 5 adet pırlanta yüzük, toplam değeri 1 milyon lira olan 7 adet antika gümüş vazo ile iki adet tablet ve cep telefonu ile muhtelif eşyaların çalındığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis bazı güvenlik kameralarının hırsızları görüntülediğini tespit etti.

SAKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ Görüntülerde bir şüphelinin iki bavula koyduğu eşyalarla yürüyerek park ettiği otomobilinin yanına kadar geldiği görüldü. Burada çaldıklarını bagaja yükleyen şüphelinin sakin tavırlarla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

EVİNDE ÇALINTI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ Kimliği tespit edilen şüpheli Hakan A. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 7 adet kol saati, gümüş vazolar ve 1970 basımı antika banknot paralar ele geçirildi.

19 SUÇ KAYDI ÇIKTI Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden de 19 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.