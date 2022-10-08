ABD'de polis arabasında hamburger yiyen genci vurdu

Polis kamerasına yansıyan o anlarda; 17 yaşındaki gencin aracında yemek yerken polis Brennand'ın kapıyı açtığı, o sırada elinde hamburger olan Cantu'nun panik olduğu ve aracını hareket ettirmeye çalıştığı görülüyor. Bunun üzerine polis genci ateş ederek defalarca vuruyor.

ABD yine polis şiddeti haberi ile gündemde. ABD 'de Teksas'ın San Antonio kentinde polis memuru James Brennand, 17 yaşındaki Erik Cantu'yu bir fast food restoranının otoparkında yemek yediği sırada aracındayken vurdu.

Yetkili Alyssa Campos yaptığı açıklamada, San Antonio Memuru James Brennand'ın 17 yaşındaki Erik Cantu'yu vurduktan sonra görevden alındığını açıkladı. Campos, Brennand'ın bir gün önce kendisinden kaçan Cantu'yu arabanın içinde gördüğünü ve konudan alakasız bir tepki verdiğini söyledi.

Campos, bir yıldan daha az bir süredir görevde olan Brennand'ın araca yaklaştıktan sonra eğitim ve polis prosedürlerini ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Polis Şefi William McManus ise konuya ilişkin "O polisin o geceki davranışlarını savunmak için söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Sanırım öncesinde bir şeyler olmuş ancak bu, vurulmayı kesinlikle haklı çıkarmaz" dedi.