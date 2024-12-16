'O Benim Hikâyemdi' Bebek Sarnıcı'nda

Bebek Sarnıcı, Sinop Bienali’nin 9. Edisyonu kapsamında Sinop Tarihî Cezaevi Kültür Merkezi'nde sergilenen, Yeşim Uzunöz’ün “O Benim Hikayemdi” sergisine ev sahipliği yapıyor. İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla, 9 Mart 2025'e kadar ziyarete açık olacak sergi, endemik bir bitki olan kum zambağı gözünden yedi kadın hikâyesini anlatıyor. Koruma altında olan kum zambağının hikayesi ile kadınların kişisel öyküleri ve genel olarak ekoloji ile kurdukları bağın katmanlı bir biçimde kurgulandığı nesli tükenmekte olan bu endemik bitkiye karşı bir farkındalık yaratma amacı taşıyor.

Sinop kökenli sanatçı Yeşim Uzunöz, “O Benim Hikâyemdi” sergisinde, kendi köklerinden yola çıkarak katılımcı sanat pratiklerini ekolojik ilişkilerle bir araya getiriyor. Uzunöz, kendini kum zambağı ile özdeşleştirerek bu endemik bitkinin gözünden anlatılan bir hikâye oluşturdu. Toplamda sekiz kitaptan oluşan eserde, birinci kitapta kum zambağının kendi öyküsü anlatılıyor. Diğer yedi kitap ise, ilk kitaptaki kum zambağının hikayesinden yola çıkarak, Sinop’ta yaşayan yedi kadının bu nesli tükenmekte olan bitkiyle kurduğu ilişkilerden beslenen yeni hikayeler yaratıyor. Yerleştirmenin önemli bir parçası olan video, Sinop Akliman Sahilleri’nden alınan kum zambağı görüntülerini içeriyor. Bu video, sahilden gelen kum ile sergilenerek koruma altında olan endemik bir tür olarak bitkinin yok olma tehlikesine dikkat çekiyor. Kum zambağı, ince bir kum içinde, tuzlu suyla süren hayatın eşiğinde, rüzgârda salınarak kırılgan bir iz bırakır. Bu yerleştirme, türdeşlikler ve ekolojik yıkım arasında bir bağ kurarken, aynı zamanda kişisel hikayelerle çok katmanlı anlatılar sunuyor.