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O ilçenin caddelerinde in cin top oynuyor

Cizre tarihinin en sıcak yaz günlerini yaşıyor. Caddelerde in cin top oynuyor Cizre’de termometreler 45’i gösterdi vatandaşlar evlerine kapandı, esnaf kepenk kapattı

O ilçenin caddelerinde in cin top oynuyor - Haberler
İHA

Meteoroloji’nin yapmış olduğu ölçümlerde son 60 yılın en sıcak günlerini yaşayan Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar sıcaklardan etkilenmemek için saat 11.00 ile 17.00 saatlerinde evlere kapanırken, esnaf da bu saatlerde kepenk açmıyor.

Meteoroloji ölçümlerine göre 20 Temmuz 1998 yılında termometrelerin 48,5 dereceyi gösterdiği Cizre’de son 60 yılın en sıcak günleri yaşanırken, dün termometreler 49 dereceyi göstermiş ve Cizre kendi rekorunu 23 yıl sonra kırmış oldu. Cizre'de hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşması nedeniyle vatandaşlar sabah 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya özen gösteriyor.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

İlçede esnaf, sabah açtığı iş yerlerini saat 11.00 gibi kapattıktan sonra 17.00'ye kadar evinde istirahat ediyor. Kavurucu sıcaklıkta evlerinde klima ortamında dinlenen vatandaşlar, gün ortasında dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Bu nedenle ilçede 11.00 -17.00 arası çarşıda neredeyse in cin top oynuyor. Son zamanların en sıcak yaz ayı ve yaz günlerini yaşayan Cizre’de vatandaşlar sıcak havaya rağmen bayram ziyaretlerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Cadde ve sokaklarda parmakla sayılabilecek kadar insanın dışarıda olduğu kent merkezinde vatandaşlar güneş ışınlarından korunmak için gölge ve serin yerlerde beklemeye ve dinlenmeye özen gösteriyor.

Cizre’de hava sıcaklığının her yıl 50 dereceye kadar ulaştığını ifade eden Abdurrahman İnce, "Dün Cizre için sıcaklığın en yüksek olduğu gündü. Hava sıcaklığı dün neredeyse 55-56 dereceydi. Ancak sıcak havaya rağmen günlük yaşamımıza devam etmeye çalışıyoruz çok zor da olsa bunu yapıyoruz ama sıcaklıktan da çok etkileniyoruz" dedi.

Cizreliler olarak sıcaklığa alışkın olduklarını ifade eden Sabgatullah Anmal ise o yüzden sıcak hava ne kadar çekilmez olsa bile buna alıştıklarını dile getirdi.

Anmal, "Allah hepimizin yardımcısı olsun çünkü bu sıcak havaya rağmen dışarıda çalışmak zorunda kalanlar için bu sıcak hava daha da çekilmez bir hale geliyor. Özellikle işçiler, gazeteciler, sağlık çalışanları gibi dışarıda çalışmak zorunda kalanlar için çok zor bir zaman dilimidir. Gerçekten bu çekilemez bir durum ama Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saat 13.00 ile 17.00 arasında dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz. Esnaf da bu saatlerde kepenk kapatıp klimalı ve serin ortamlarda dinleniyor. Onların çalışma saatleri de yaz aylarında serin olan saatlerdir. Ama Covid-19 salgını nedeni ile hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen maskeden kurtulduğumuz gün bizim için en büyük bayramdır. Çünkü bu sıcak havaya rağmen maskeyi takınca cehennem ateşinin içinde zemheriyi yaşamış gibi oluyoruz" diye konuştu.

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