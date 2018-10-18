Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, su fiyatlarına, 1 Kasım'dan itibaren yapılacak tüketimleri kapsayacak şekilde yüzde 10 indirim kararı alındığı belirtildi.

Aktaş'ın göreve başladığı ilk günlerde su fiyatlarında yine yüzde 10 indirim yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk indirimden sonra henüz 10 ay geçmesinin ardından su fiyatlarına ikinci bir indirim geldi. Su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesi ile ilgili rapor, Büyükşehir Belediyesi ekim ayı toplantısında görüşüldü. 1 Kasım'dan itibaren tüketilen su fiyatlarında geçerli olacak yüzde 10 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) halen 1 milyon 311 bin abonesi, aralık ayından itibaren faturalarını yüzde 10 indirimli ödeyecek."

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