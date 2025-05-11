O Ses Türkiye final heyecanı! O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?
O Ses Türkiye 2025 büyük final heyecanı için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak final gecesinde, seyircilerin SMS oylarıyla birinci belirlenecek. Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 16 finalist sahne alacak. "O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıtını ararken bir yandan da şimdiden "O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte O Ses Türkiye finalistleri ile O Ses Türkiye finali hakkında merak edilenler...
O Ses Türkiye 2025’te final gecesi için nefesler tutuldu. Yüz binlerce izleyicinin takip ettiği yarışmada, büyük ödül sahibini canlı yayında alacağı SMS oylarıyla bulacak. Finale kalan 16yarışmacı, jüri üyeleri Hadise, Gökhan, Beyaz ve Melike’nin takımlarından sahneye çıkacak. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman ve hangi yarışmacılar son sahnelerini sergileyecek? İşte O Ses Türkiye finali hakkında merak edilen soruların yanıtları...
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 O Ses Türkiye final bölümü, 11 Mayıs Pazar saat 20.00'de yayınlanacak.
O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?
Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'un ekiplerindeki finalistler, sahneye çıkarak tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İşte finale kalan isimler...
MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI
Gamze Şeker,
Polen Sena Yıldızoğlu,
Seyit Ali Özen.
BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI
Doğa Kılıç,
Eren Can Çadırcı,
Nehir Gür,
Elçin Aytuna Durucan,
Funda Kayacık.
HADİSE'NİN TAKIMI
Sakine Akın,
Gözde Buldaş,
Jean Sarkissyan,
Oğuz Kazancık.