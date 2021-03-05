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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamOcakta tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı arttı
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Ocak ayında tarım, gıda ve içecek sektöründen 1.63 milyar dolarlık ihracat

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'ne göre ocak ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 1,63 milyar dolarlık ihracat, 1,39 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Özet Ticaret Sistemine göre yayınlanan dış ticaret verilerine göre, Ocak 2021’deki ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 1,63 milyar dolara ulaştı.- ÖTS'ye göre, ocakta ithalat ise yüzde 13,6'lık yükselişle 1,39 milyar dolar oldu. Aylık bazda ithalattaki önemli artış dış ticaret dengesine olumsuz yansırken, Ocak 2021’de dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 düşüşle 240 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

Ocakta tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı arttı
AA

TGDF, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli güncel raporunu açıkladı.

Buna göre, ocak ayında 2021 yılının ilk ayında tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı 1,63 milyar dolar, ithalatı ise 1,39 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 1 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29. ve 35. fasıllardan seçili ürünler dahil olmak üzere, Ocak 2021'de sektörün dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,4 geriledi.

Özet Ticaret Sistemine (ÖTS) göre yayınlanan dış ticaret verilerine göre ise Ocak 2021’deki ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarken, ithalat yüzde 13,6'lık yükseliş kaydetti.

Aylık bazda ithalattaki önemli artış dış ticaret dengesine olumsuz yansırken, Ocak 2021’de dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 düşüşle 240 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Birim ihracat değeri Ocak 2021’de, geçen yılın aynı dönemi göre 1.048 dolar/ton ile değişim göstermezken, ithalat birim değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 artışla 565 dolar/ton’a yükseldi.

DIŞ TİCARETTE EN YÜKSEK HACİMLİ ÜRÜNLER

Ocak 2021'de ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla 127,7 milyon dolarla fındık içi, 85,2 milyon dolarla un ve 57,1 milyon dolarla mandalina olurken, bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 16,6’sını oluşturdu.

Aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla 188,8 milyon dolarla buğday, 102,3 milyon dolarla soya fasulyesi ve 58 milyon dolarla ayçiçeği yağı oldu. Söz konusu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 25,1’ini oluşturdu.

Son dönemde yurt içinde fiyat artışları ile sıkça gündeme gelen ve 760 milyon dolarlık ithalat ile 2020’de en fazla ithal edilen 3. ürün olan ayçiçek yağında ithalat trendi devam etti.

EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT YAPAN SEKTÖRLER

Ocak 2021 dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde sert kabuklu meyveler, yaş meyve, şeker ve şekerli mamuller, balıkçılık-su ürünleri ve sebze sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralanırken, toplam ihracatın yüzde 45’i bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

Aynı dönemde hayvan yemi, bitkisel yağ, un, nişasta ve kakao-çikolata sektörleri ise en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı.

Toplam ithalatın yüzde 70,8’i söz konusu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi. Bu oranın yüksek olması, ihracatın az sayıda sektörde yoğunlaştığını gösterdi.

Hayvan yemi sektörü, Ocak 2021'de 356 milyon dolarlık hacim ile toplam ithalatın yüzde 25,6’sını, bitkisel yağ sektörü ise 263 milyon dolarlık ithalatla toplam ithalatın yüzde 18,9’unu oluşturdu.

Küresel piyasalardaki fiyatın da Mayıs 2020-Ocak 2021 döneminde neredeyse 2 katına çıkması, ithalata bağlı bu sektörde yurt içinde fiyatların belirgin bir biçimde artmasıyla sonuçlandı.

DIŞ TİCARETTE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Ocak 2021'de dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde en çok ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla 199 milyon dolarla Irak, 124 milyon dolarla Rusya ve 119 milyon dolarla Almanya şeklinde sıralandı.

Bu 3 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 27,1’ini oluştururken, ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için un, Rusya için mandalina ve Almanya için ambalajlı fındık oldu.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, Ocak 2021'de en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla 319 milyon dolarla Rusya, 144 milyon dolarla Ukrayna ve 80 milyon dolarla ABD oldu. Rusya, Ukrayna ve ABD’den yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,1’ini oluşturdu.

Rusya’dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ayçiçeği yağı ve arpa, Ukrayna’dan soya fasulyesi, ABD’den yapılan ithalatta ise kurutulmuş damıtık tahıl ve çözünür maddeleri oldu.

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