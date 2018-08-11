Odd Grenland - Stromsgodset rakamlar

Odd Grenland ve Stromsgodset, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 21 puanlı Odd Grenland 10. sırada bulunuyor, Stromsgodset 20 puana sahip ve 11. sırada. Odd Grenland son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stromsgodset son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 740 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odd Grenland kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Stromsgodset sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Odd Grenland önceki hafta Rosenborg mücadelesinde 1-0 kazandı.

Stromsgodset, Aalesund karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Odd Grenland, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 8 gol yedi.

Stromsgodset, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Stromsgodset, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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