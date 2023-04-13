Milyonlarca SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR emeklisi, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli ikramiyesinin yapılan zam sonrasında yeni emekli bayram ikramiyelerinin bu sene ne kadar olduğu netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını açıklamıştı. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu, kimlere verilecek?" İşte bayram ikramiyesi ödemesi ödeme tarihi...