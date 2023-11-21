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        Haberler Magazin Ödül törenine Pınar Deniz damga vurdu! Ünlü güzel şıklığıyla göz kamaştırdı!

        Ödül törenine Pınar Deniz damga vurdu! Ünlü güzel şıklığıyla göz kamaştırdı!

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Ceylin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Pınar Deniz, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde şıklığıyla göz kamaştırdı. Ünlü oyuncu kombiniyle sevenlerinden tam not aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:25
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        Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, dizisinin "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül almasıyla birlikte Uluslararası Emmy Ödülleri'nde boy gösterdi.

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        Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

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        Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi olurken dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu gerçekleştirilen törende yer aldı.

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        Törene siyah bir elbise ile katılmayı tercih eden Pınar Deniz, şıklığıyla kırmızı halının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ünlü ismin kombinine sevenlerinden övgü yağdı.

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        İşte Pınar Deniz'in kombini...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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