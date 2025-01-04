Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da ödül oyunu heyecan yaşandı. Survivor yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Survivor'da Gönüllüler ve All Star takımı yılın ilk ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 4 Ocak Survivor 2025'de ödül oyununu kazanan takım...
Survivor'da ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Survivor'da zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücadele verdi. Peki, "Survivor ödül oyunu kim kazandı? 4 Ocak Survivor ödülü ne oldu? " İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk ödül oyunu mücadelesini All Star takımı kazandı. All Star takımı böylelikle poğaça ve olta takımının sahibi oldu.
SURVİVOR ÖDÜLÜ NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül poğaça ödülü ve olta takımı oldu.