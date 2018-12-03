Görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman'da arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri İpek D. adındaki kız arkadaşlarının çalıştığı ofisi basan ve dövüp tehdit ederek görüntülerini de sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanan Zeynep Y. ile Yaprak S.'nin Batman 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatları ve aileleri katıldı. Mahkeme salonu önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

DARP EDİLEN KIZ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Darp edilen İpek D. şikayetinden vazgeçti. Mahkeme heyeti tutuklu Zeynep Y. ile Yaprak S.'yi ‘cezanın alt üst sınırı, delillerin çoğunun toplanmış olması'ndan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tutuksuz yargılanacak olan Zeynep Y. ile Yaprak S., 5 Ocak 2018 tarihinde tekrar mahkeme karşısına çıkacak.

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