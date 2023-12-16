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        Haberler Gündem ÖGG SINAVI NE ZAMAN? 2023 106. Özel Güvenlik ÖGG soru-cevapları ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınavı ne zaman? 106. Özel Güvenlik Sınavı soru-cevapları ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınav soruları-cevapları ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 17 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan GM Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavında adaylara 100 tane çoktan seçmeli soru sorulacak. İşte ÖGG soru-cevapları ve sınav sonuç tarihine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:19
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        106. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav tarihi ve saati Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklandı. Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleşecek. 100 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplayacak olan adayların değerlendirmesi 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silah farkı eğitimi almış adaylar 25 adet silah farkı sorusunu yanıtlayacak. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. İşte 2023 ÖGG soru-cevapları ve sınav sonuçlarının yayınlanacağı tarih...

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        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleşecek.

        ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 tarihinde yayınlanacak.

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        Sınav soruları ve cevap anahtarları da 19 Aralık'ta ilan edilecek. Sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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