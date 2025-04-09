Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?

        ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yılda birkaç kez düzenlenmektedir. 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihi belli oldu. Peki ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖGG sınav tarihi ve saati belli oldu. ÖGG sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, sınav tarihi ve sınav giriş belgesi hakkında bilgi almak istiyor. İşte, ÖGG sınav tarihi

        2

        ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        114.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak.

        ÖGG SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        114.dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.

        3

        ÖGG SINAVLARININ TARİHLERİ

        • Dönem Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Haziran 2025
        • Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ağustos 2025
        • Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı: 19 Ekim 2025 Pazar
        • Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı: 14 Aralık 2025 Pazar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak