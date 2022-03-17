Oğlunun lösemi tedavisi için Ukrayna'dan gelen anne: İki savaşın içindeyiz 0:00 / 0:00

DHA

Ukrayna'nın Harkiv kentinde yaşayan down sendromlu Vladyslav Babaieva'nın sağlığı, lösemi teşhisi koyulmasının ardından ağırlaştı. Anna Harkiv Babaieva (44), lösemi tedavisi gören ailelerin yönlendirmesiyle oğlunun tedavisi için Türkiye'yi tercih etti. Vladyslav Babaieva, 19 Şubat'ta annesiyle birlikte geldiği Antalya'da Çocuk Hematoloji servisinde tedaviye alındı.

Oğlunun tedavi sürecinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını öğrendiğini belirten Anna Babaieva, Harkiv'de kalan annesi, babası ve yakınlarının hayatı için endişelendiğini aktardı. Oğluyla birlikte lösemi savaşı verdiklerini belirten Babaieva, Ukrayna halkının da savaşın içinde olduğunu söyledi.

SAVAŞTAN 5 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİLER

Anna Babaieva, oğluna lösemi teşhisi koyulmasının ardından 19 Şubat'ta Antalya'ya geldiklerini belirterek, “Çocuğumun durumu çok ağırdı. Trombosit değerleri çok kötüydü. Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan 5 gün önce buraya geldik. Burada iyi karşılandık. Verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Önce tahliller yapıldı, otele gittik. Ertesi gün hastaneye gelerek yatışımız yapıldı. Tedaviye hızlı bir şekilde başlandı" dedi.

'YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR'

Oğluna lösemi teşhisi koyulmasıyla şok yaşadıklarını belirten Anna Babaieva, “İki savaşın içindeyiz. Biz oğlumla burada lösemi hastalığıyla savaşıyoruz. Benim annem, babam ve yakınlarım Ukrayna'da her taraftan bomba atılan Harkiv şehrinde korku içinde yaşam savaşı veriyor. Her sabah onlarla görüşebilmek için telefona sarılıp arıyorum. Nasıllar, iyiler mi, hayattalar mı diye merak ediyorum. İşler iyiye gitmiyor. Nasıl olacak, ne olacak hiç kimse bilmiyor" diye konuştu.

'İNSANLARIN HAYATI ALT ÜST OLDU'

Savaşın en kısa zamanda bitmesini istediğini aktaran Anna Babaieva, “İnsanların hayatı, her şey alt üst oldu. Benim annem bu süreçte 10 kilo zayıfladı. İnsanlar, çocuklar ağlıyor. En kısa zamanda savaşın bitmesini istiyoruz" dedi.

'VLADYSLAV BAZI ŞEYLERİN FARKINDA'

Ukrayna'daki savaşı dünyadaki tüm medya kanallarının yayınladığını ifade eden Anna Babaieva, “Oğlum Vladyslav da haberleri görüyor. Bazı şeylerin farkında. Bombalar atılıyor, arabalar yanıyor. Bana sorular soruyor. Ben de şu an bir savaşın içerisinde olduğumuzu anlattım. Merak ediyor, 'Bizim arabamız nasıl' diye soruyor. Tam anlamıyla tüm detayları bilmiyor ama televizyonda görüyor. Dedesi ve anneannesiyle telefonda konuşuyor" diye konuştu.

SAVAŞ, YARDIM KAMPANYALARINI DA ETKİLEDİ

Lösemi teşhisinin ardından yardım kampanyası başlattıklarını belirten Anna Babaieva, “Ukrayna'dan ve Polonya'dan kısa sürede 20 bin dolar topladık. Şimdi savaş nedeniyle nasıl olacak, bize nasıl yardım edilecek bilmiyorum. Sosyal medyadan yardım istemek bu dönemde kolay bir şey değil. Kimseden de bir şey isteyemezsin. Bu yönden de çok etkilendik" dedi.