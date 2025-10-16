Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Öğrencilere cuma namazı kolaylığı sağlanacak | Son dakika haberleri

        Öğrencilere cuma namazı kolaylığı sağlanacak

        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, cuma namazı kılmak isteyen lise öğrencilerine kolaylık sağlanması için ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat yazısı gönderdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencilere cuma namazı kolaylığı sağlanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerini yerine getirmelerine yönelik kolaylık sağlanması için bir talimat yayımladı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul'daki tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, uygun mescit bulunmayan okullarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi.

        Talimatta, uygulamanın Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini içeren 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

        Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı