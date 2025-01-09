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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvurusu ne zaman başlayacak?

        Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvurusu ne zaman başlayacak?

        Öğretmenlerin ikinci mazerete bağlı yer değiştirme il içi ve iller arası atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. İl içi ve iller arası yer değişikliği başvurularında öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçe sınırları içindeki uygun eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Peki Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih başvurusu ne zaman başlayacak? İşte MEB il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:48
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        Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor.2025 yılı için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi ve kılavuzu paylaşıldı.

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        ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.

        Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

        TERCİH BAŞVURULARI 10-14 OCAK TARİHLERİNDE

        Mazeret başvuruları onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İl içi ve iller arası yer değişikliği başvurularında öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu il veya ilçe sınırları içindeki uygun eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

        İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ

        İller arası yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilir. Ancak hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, mevzuat uyarınca talep etmeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.

        İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ

        İl içindeki başvurularda öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Büyükşehir statüsündeki illerde ise aile birliği mazereti bulunan öğretmenler, eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarına öncelik tanıyacak.

        Büyükşehir olmayan illerde, yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilirken, aynı yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasında değişiklik yapılamayacak. Örneğin, bir öğretmen il merkezindeki bir okuldan başka bir okula geçiş talebinde bulunamayacak, ancak farklı bir ilçeye atanma talebi değerlendirmeye alınacak.

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        SONUÇLAR "PERSONEL.MEB.GOV.TR" ADRESİNDE YAYIMLANACAK

        Yer değiştirme sonuçlarına ilişkin duyurular, 16 Ocak 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Öğretmenler, sonuçların ardından tebligat işlemlerini başlatarak yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayabilecek.

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