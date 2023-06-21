Oğuzhan Koç kendisiyle dalga geçildiği için kızarak "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" ifadelerini kullanmıştı.