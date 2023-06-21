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Oğuzhan Koç'un gündem olan ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

Demet Özdemir ile 8 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Oğuzhan Koç, giydiği ayakkabılarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Sosyal medyada ayakkabılarını eleştiren bir magazin sayfasını ifşalayan Koç’un giydiği ayakkabıların fiyatı ortaya çıktı.

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  • Oğuzhan Koç'un gündem olan ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    Oyuncu Demet Özdemir ile olan 8 aylık evliliğini Büyükada'da gerçekleştirilen mahkemede tek celsede sonlandıran Oğuzhan Koç, son zamanlarda gerginliği, açıklamaları ve giydiği ayakkabılarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor.
  • Oğuzhan Koç'un gündem olan ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    Geçtiğimiz günlerde giydiği ayakkabıların bir magazin sayfasına konu olması sebebiyle sinirlenen Oğuzhan Koç, kendisini gizleyen hesap sahibini sosyal medya hesabından ifşalamıştı.
  • Oğuzhan Koç'un gündem olan ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    Makyajlı haliyle gündeme gelmesinin ardından sokak röportajında giydiği ayakkabılarla adından söz ettiren Oğuzhan Koç'un giydiği ayakkabıların fiyatını duyanların dudakları uçukladı.
  • Oğuzhan Koç'un gündem olan ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    Oğuzhan Koç’un tartışma yaratan ayakkabılarının dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu ve fiyatının da 34 bin 450 TL olduğu ortaya çıktı.
  • Oğuzhan Koç'un gündem olan ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    Oğuzhan Koç kendisiyle dalga geçildiği için kızarak "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" ifadelerini kullanmıştı.
  • Oğuzhan Koç'un gündem olan ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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