İstanbul Havalimanı'nda bir çalışana hakaret eden Funda E.'ye tepki gösteren oyuncu Gonca Vuslateri'ye bir takipçisinden, "Karşılamada çalıştığım bir ödül töreninde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayıp elimden listeyi çekip alan da sizdiniz oysa ki.. 1 ay kadar belki oluyor... Sosyal medyadaki bu ikiyüzlülük gerçekten çok üzücü. Aslında bu kadar duyarlı ve sabırlı biri değilsiniz siz de" şeklinde bir eleştiri mesajı gelmişti.

Bu mesajın ardından Oğuzhan Uğur, YouTube kanalından yayınladığı video da, "Aynı sette çalıştık. Bir tabure gelmedi diye 2 tane reji kızı, 1 makyöz kızı ağlattı biliyor musun. Ama nasıl ağlattı... Nasıl küfrediyor biliyor musun kızlara. Havaalanındaki o olaya duyar kasan oyuncu bozması var ya..." diyerek Gonca Vuslateri'ye gönderme yaptı.