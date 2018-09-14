Oita Trinita - Kamatamare Sanuki maçı istatistikleri

Oita Trinita ve Kamatamare Sanuki, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Oita Trinita 54 puanla 5. sırada, Kamatamare Sanuki 25 puanla 22. sırada bulunuyor. Oita Trinita son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kamatamare Sanuki, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 305 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oita Trinita kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Kamatamare Sanuki sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Oita Trinita son hafta oynanan Roasso Kumamoto maçında 2-1 kazandı.

Kamatamare Sanuki ise Nagoya karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Oita Trinita, 32 gol attı ve 19 gol yedi.

Kamatamare Sanuki, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kamatamare Sanuki 12 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.

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