Okul bahçesinde drifte ceza yağdı! 0:00 / 0:00

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir grup gencin okul bahçesinde yaptığı drifte toplamda 27 bin TL ceza kesildi.

İlçenin Saraçlı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulun bahçesine gelen minibüs sürücüsü, arkadaşları olduğu öğrenilen yaklaşık 15 kişilik genç grubun önünde drift yapmaya başladı. Minibüs sürücüsünün drift yaptığı sırada okul bahçesinde bulunan arkadaşları o anları cep telefonlarına kaydetti.

MİNİBÜSÜN ARDINDAN 2 ARAÇ DAHA GELDİ

Karla kaplı okul önünde aynı saatler içerisinde farklı iki araç sürücüsü daha okulun bir başka bölgesine araçlarıyla geldi. Kullandıkları araçlarla drift yapmaya çalışan sürücüleri yine yanlarında bulunan arkadaşları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kazaya davetiye çıkaran drift anları okul güvenlik kamerasına da yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde araç plakaları tespit edilen 3 sürücüye toplamda 27 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.