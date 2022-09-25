Okullar açıldı salgınlar başladı

Okulların açılmasıyla birlikte salgın hastalıklarda da artış oldu. Bunun global bir durum olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Sadece çocuklar değil ebeveynler de hasta. Tüm dünyada maskeler, dezenfektanlar. izolasyon koronavirüsten korudu ama diğer virüslere karşı bağışıklığımız neredeyse sıfırlandı" dedi.

MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Mevsim geçişlerinde virütik hastalıkların pik yaptığını söyleyen Dr. Seçkin "Şu anda neredeyse tüm çocuklar ateşli, nezle ve öksürüyor. Parainfluenza, rhinovirüs, koronavirüs ile yazdan kalan adenovirüs yaygın" şeklinde konuştu. Ailelerin bu virüslerin belirtilerini alerjik reaksiyon ya da besin zehirlenmeleriyle karıştırdığını belirten Dr. Şirin Seçkin "Test yapılarak ne olduğu belirlenirse daha iyi olur. Çünkü evdeki bebekler ve yaşlılar için de risk oluşturuyor" dedi.

BU YIL HASTALIKLAR ARTABİLİR

Pandemi süresince bağışıklık sisteminin hem çocuklarda hem de erişkinlerde sıfırlandığını söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Bu yıl hastalıklar artabilir ama korkmuyoruz hijyene ve sağlıklı yaşam kurallarına dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu. Bağışıklığı kuvvetlendirmek için düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve sporun şart olduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Şimdi bebekler ve çocuklar çok fazla paketlenmiş gıda ile besleniyor. Bu durum neredeyse normalleşti. Hazır gıdalar vücudu koruyan bariyerleri bozarak virüslere açık hale getiriyor" uyarısında bulundu.

EVDE BAKIM ÖNEMLİ

Ebeveynler çocuk hastalandığında okula gönderip göndermeme konusunda da ikilem yaşıyor. Bu konuda da çocuğun genel durumuna göre karar vermek gerektiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Su çiçeği, kızamık gibi çocukluk çağı hastalıkları ya da koronavirüs geçiriyorsa en az bir hafta okula göndermemek doğru olur. Yine yüksek ateş durumunda da evde dinlenmesi ve en az 24 saati ateşsiz geçirmesi gerekir" dedi. Dr. Seçkin "Evde dinlendirmek ve bol sıvı, sebze, meyve, yoğurt, çorba gibi hafif gıdalarla beslemek iyi gelecektir" tavsiyesinde bulundu.