Okullar için geri sayım başladı! 2025-2026 MEB takvimi ile dönem ve ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi açıkladı. Böylece öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ders başlangıç tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili süreleri netleşmiş oldu. Takvimde okulların hangi gün açılacağı, birinci ve ikinci ara tatillerin hangi tarihlere denk geleceği, sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş günleri ile yaz tatilinin ne zaman başlayacağı gibi önemli bilgiler yer alıyor. İşte, yeni döneme dair MEB'in duyurduğu 2025-2026 eğitim yılı takvimi…
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.