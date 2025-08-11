Habertürk
Habertürk
        Okullar için geri sayım başladı! 2025-2026 MEB takvimi ile 1. ve 2. dönem başlangıç ile bitiş tarihleri ile ara tatil tarihleri

        Okullar için geri sayım başladı! 2025-2026 MEB takvimi ile dönem ve ara tatil tarihleri

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi açıkladı. Böylece öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ders başlangıç tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili süreleri netleşmiş oldu. Takvimde okulların hangi gün açılacağı, birinci ve ikinci ara tatillerin hangi tarihlere denk geleceği, sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş günleri ile yaz tatilinin ne zaman başlayacağı gibi önemli bilgiler yer alıyor. İşte, yeni döneme dair MEB'in duyurduğu 2025-2026 eğitim yılı takvimi…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 17:44 Güncelleme: 11.08.2025 - 17:44
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair çalışma takvimini resmi olarak duyurdu. Böylece öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri için okul açılış ve kapanış tarihleri ile ara tatillerin tarihleri kesinlik kazandı. Yeni döneme hazırlıklar devam ederken, takvimdeki kritik tarihler büyük önem taşıyor. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca dikkat edilmesi gereken tüm önemli tarihlerin yer aldığı MEB takvimi…

        2

        2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

        2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

        3

        2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        4

        2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

