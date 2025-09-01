Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimine göre okullar hangi tarihte açılacak?

Okulların açılmasına artık sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair önemli bilgileri içeren “Çalışma Takvimi” genelgesi, tüm illerdeki valiliklere gönderildi. Peki, yeni eğitim dönemi ne zaman başlayacak? MEB’in 2025-2026 takvimine göre okullar Eylül ayının hangi gününde açılacak?