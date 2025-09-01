Habertürk
        Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimine göre okullar hangi tarihte açılacak?

        Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimine göre okullar hangi tarihte açılacak?

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yeni eğitim dönemine başlamanın heyecanını yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi kamuoyuyla paylaştı. Bu takvimle birlikte, okulların açılış günü, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının ne zaman sona ereceği gibi önemli tarihler belli oldu. Peki, 2025-2026 eğitim yılında okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

        Giriş: 01.09.2025 - 10:09 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:09
        Okulların açılmasına artık sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair önemli bilgileri içeren “Çalışma Takvimi” genelgesi, tüm illerdeki valiliklere gönderildi. Peki, yeni eğitim dönemi ne zaman başlayacak? MEB’in 2025-2026 takvimine göre okullar Eylül ayının hangi gününde açılacak?

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2025-2026 eğitim öğretim yılında okullarda birinci ders zili, 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yaparak başlayacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci döneme ait ara tatil, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

