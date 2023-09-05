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        Haberler Gündem Eğitim Okullar ne zaman başlıyor? MEB 2023 - 2024 Eğitim Takvimi: İlkokul, ortaokul ve lise başlangıç tarihi

        Okullar ne zaman başlıyor? 2023 - 2024 İlkokul, ortaokul ve lise başlangıç tarihi

        Okullara uyum süreci kapsamında anaokulu ve birinci sınıflar 4 Eylül Pazartesi günü okula başladı. Ancak ilkokul 2,3 ve 4. sınıflarla ortaokul ve liseler okula başlamadı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023 - 2024 İlkokul, ortaokul ve lise başlangıç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:18
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        Okulların açılması öncesi geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi açıklandı. Bilindiği üzere hafta başında yani 4 Eylül Pazartesi günü ilokul birinci sınıflar okula başladı. Bununla birlikte ilkokul 2,3 ve 4. sınıflarla ortaokul ve liseler okula başlamadı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB okulalrın açılış tarihi...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.

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        SÖMESTR NE ZAMAN?

        Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

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        ARA TATİL TARİHLERİ

        Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

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        YAZ TATİLİ TARİHLERİ

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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