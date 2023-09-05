Haberler Gündem Eğitim Okullar ne zaman başlıyor? MEB 2023 - 2024 Eğitim Takvimi: İlkokul, ortaokul ve lise başlangıç tarihi

Okullar ne zaman başlıyor? 2023 - 2024 İlkokul, ortaokul ve lise başlangıç tarihi Okullara uyum süreci kapsamında anaokulu ve birinci sınıflar 4 Eylül Pazartesi günü okula başladı. Ancak ilkokul 2,3 ve 4. sınıflarla ortaokul ve liseler okula başlamadı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023 - 2024 İlkokul, ortaokul ve lise başlangıç tarihi... Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:18 facebook

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Okulların açılması öncesi geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi açıklandı. Bilindiği üzere hafta başında yani 4 Eylül Pazartesi günü ilokul birinci sınıflar okula başladı. Bununla birlikte ilkokul 2,3 ve 4. sınıflarla ortaokul ve liseler okula başlamadı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB okulalrın açılış tarihi...

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.