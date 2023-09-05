Okullar ne zaman başlıyor? 2023 - 2024 İlkokul, ortaokul ve lise başlangıç tarihi
Okullara uyum süreci kapsamında anaokulu ve birinci sınıflar 4 Eylül Pazartesi günü okula başladı. Ancak ilkokul 2,3 ve 4. sınıflarla ortaokul ve liseler okula başlamadı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023 - 2024 İlkokul, ortaokul ve lise başlangıç tarihi...
Okulların açılması öncesi geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi açıklandı. Bilindiği üzere hafta başında yani 4 Eylül Pazartesi günü ilokul birinci sınıflar okula başladı. Bununla birlikte ilkokul 2,3 ve 4. sınıflarla ortaokul ve liseler okula başlamadı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB okulalrın açılış tarihi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.
SÖMESTR NE ZAMAN?
Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.