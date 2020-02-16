Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ve yaz tatili ne zaman başlayacak? soruları MEB iş takviminde cevap buluyor. Geçtiğimiz hafta öğrencilerin 15 günlük yarıyıl tatili sona erdi ve öğrenciler ders başı yaptı. Şimdi öğrenci ve velilerin gözleri, önce bu sene ikinci kez uygulanacak ara tatilde ve ardından da 3 ay sürecek yaz tatilinde. MEB okul tatil tarihleri haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYIOR? 2020

15 tatilin ardından geçtiğimiz hafta yeniden ders başı yapan öğrenciler, 3 aylık yaz tatilini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, öğrenciler 19 Haziran'da yaz tatiline giriyor.

2. ARA TATİL NE ZAMAN? (NİSAN)

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam etti.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başladı.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLLERDE NE YAPILABİLİR?

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.