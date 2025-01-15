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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? MEB DUYURDU! 15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? 15 tatil ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların kapanmasına kısa süre kaldı. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri 1.dönemin tatile girmesinin ardından karnelerine kavuşacak. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? 15 tatil ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:07
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        Birinci dönemin bitmesine kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Sorularına yanıt arıyor. İkinci dönem 3 Şubat’ta başlayacak. 15 tatili planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenci ve veliler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ve konuya ilişkin merak edilenler...

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 15 TATİL TARİHLERİ

        İlkokul, ortaokul ve lise için birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü işlenecek son dersten sonra bitecek.

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

        2.DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem içerisinde öğrenciler 1 haftalık ara tatile daha çıkacak. Bu ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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        YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        İkinci dönem karneleri 20 Haziran 2025 Cuma alınacak. Yaz tatili ise 21 Haziran 2025 Cumartesi itibari ile başlamış olacak.

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