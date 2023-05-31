Yaz aylarının gelişiyle öğrenciler okulların kapanacağı tarihe ilişkin araştırmalar yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimi ile okulların kapanacağı tarihi ve karnelerin alınacağı gün hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, 3 aylık yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, MEB okulların kapanış tarihi...