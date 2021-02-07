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Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs aşılamalarının başlamasının ardından milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitim için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığına çevirmişti. Geçtiğimiz günlerce okulların açılması ile ilgili önemli açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika haberleri...

Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Uzaktan eğitim sürecinde dezavantaj yaşayan köy okulları için önemli bir karar alındı. Okullar açılıyor ancak hangi sınıflar okula devam edecek? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ile ilgili bir açıklama yayınladı.

15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

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