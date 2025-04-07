Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan'da uygulandı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına geldi.

Bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Öğretmenler de ara tatilin ardından ilk dersini verdi.

İlkokul 3. sınıf öğrencilerinden İhsan Burak İbiş, ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla anne ve babasıyla Ankara'yı gezdiğini, büyüklerini ziyaret ederek şeker topladığını ifade etti.

REKLAM

Tatilde öğretmeninin verdiği ödevleri yaptığını ve kitap okuduğunu belirten İbiş, okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Öğrencilerden Gülce Özen de ara tatilde akrabalarıyla bayramlaştığını kaydederek, "Öğretmenlerimin verdiği ödevleri yaptım. Bol bol kitap okumaya çalıştım. Arkadaşlarımı ve okulu çok özledim, sınıfımızda kutu oyunları var onları oynamayı düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran'da uygulanacak.

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav başvuruları, 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortamdan ücretsiz yapabilecek. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak. İstanbul 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili sonrasında İstanbul'daki öğrenciler de yeniden sınıflardaki yerini aldı. Öğretmenler de ara tatilin ardından ilk dersini verdi. Sabah saatlerinde Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'na gelen öğrenciler, saygı duruşunun yapıldığı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından sınıflarına geçti. İkinci sınıf öğrencisi Ömer Bulut Sınır, tatil sonrası okulların yeniden açılmasından dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Sınır, arkadaşlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Derslerimi, öğretmenimi, teneffüslerde oyun oynamayı, ders yapmayı, arkadaşlarımı çok özledim. Tatilde top oynadım, paten sürdüm, kitap okuyup ödevlerimi yaptım" dedi. Öğrencilerden Ebrar Alya Aytun ise okulların açılmasıyla arkadaşları ile yeniden buluştuğunu belirterek, "Aslında çok heyecanlıyım. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim. Tatilde oyun oynadım, bayramda gezmeye gittik" diye konuştu.