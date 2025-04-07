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        Haberler Gündem Eğitim Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı - Haberler

        Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen, bu yılın eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:51
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        Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
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        MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan'da uygulandı.

        Ara tatilin ardından bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

        Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına geldi.

        Bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Öğretmenler de ara tatilin ardından ilk dersini verdi.

        İlkokul 3. sınıf öğrencilerinden İhsan Burak İbiş, ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla anne ve babasıyla Ankara'yı gezdiğini, büyüklerini ziyaret ederek şeker topladığını ifade etti.

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        Tatilde öğretmeninin verdiği ödevleri yaptığını ve kitap okuduğunu belirten İbiş, okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

        Öğrencilerden Gülce Özen de ara tatilde akrabalarıyla bayramlaştığını kaydederek, "Öğretmenlerimin verdiği ödevleri yaptım. Bol bol kitap okumaya çalıştım. Arkadaşlarımı ve okulu çok özledim, sınıfımızda kutu oyunları var onları oynamayı düşünüyoruz" dedi.

        Öte yandan, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran'da uygulanacak.

        Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav başvuruları, 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortamdan ücretsiz yapabilecek.

        2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak.

        İstanbul

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili sonrasında İstanbul'daki öğrenciler de yeniden sınıflardaki yerini aldı.

        Öğretmenler de ara tatilin ardından ilk dersini verdi.

        Sabah saatlerinde Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'na gelen öğrenciler, saygı duruşunun yapıldığı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından sınıflarına geçti.

        İkinci sınıf öğrencisi Ömer Bulut Sınır, tatil sonrası okulların yeniden açılmasından dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

        Sınır, arkadaşlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Derslerimi, öğretmenimi, teneffüslerde oyun oynamayı, ders yapmayı, arkadaşlarımı çok özledim. Tatilde top oynadım, paten sürdüm, kitap okuyup ödevlerimi yaptım" dedi.

        Öğrencilerden Ebrar Alya Aytun ise okulların açılmasıyla arkadaşları ile yeniden buluştuğunu belirterek, "Aslında çok heyecanlıyım. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim. Tatilde oyun oynadım, bayramda gezmeye gittik" diye konuştu.

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        Adana

        Sabah saatlerinde Cebesoy İlkokulu'na giden öğrenciler, arkadaşlarıyla buluştu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar, öğretmenler eşliğinde sınıflara alındı.

        Mersin

        Mersin'de de ikinci ara tatilin sona ermesiyle okullarda eğitim başladı.

        Mezitli ilçesindeki Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu'nda öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçti.

        Hatay

        398 bin 338 öğrenci ve 23 bin 256 öğretmen dersbaşı yaptı.

        İskenderun ilçesindeki Nuri Üysen Ortaokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sıralarına oturdu.

        Osmaniye

        İkinci ara tatilin ardından 150 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen okula döndü.

        Güneysu İlkokulu'nda öğrenciler, okul bahçesindeki tören sonrası derse başladı.

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