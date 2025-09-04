Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem OKULLARDA İLK DERS ZİLİ ÇALIYOR! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

        İlk ders zili çalıyor! Okullar ne zaman açılacak?

        Yaz tatilinde son günlere girilirken, okulların açılacağı tarih öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı eğitim ve öğretim takvimi ile, yaz tatilinin sona erip okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte 2025-2026 yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 23:42 Güncelleme: 04.09.2025 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Okullarda ilk ders zili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, okulların açılmasıyla dersbaşı yapacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılış tarihi, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini gündemine aldı. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

        2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

        3

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        4

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        5

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor