Okullarda ilk ders zili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, okulların açılmasıyla dersbaşı yapacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılış tarihi, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini gündemine aldı. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...