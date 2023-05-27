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Okuma yazma bilmeyen vatandaşlar nasıl oy kullanabilir?

Türkiye'de 14 Mayıs'ta başlayan cumhurbaşkanı seçimleri, ikinci turda devam ediyor. Vatandaşlar 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha oy kullanacak. Seçim tarihi yaklaştıkça birçok kişi okuma yazma bilmeyenlerin nasıl oy kullanacağını araştırıyor. YSK, okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağını açıkladı. İşte, detaylar...

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  • Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak? Okuma yazma bilmeyenlere akrabaları yardımcı olabilir mi?

    Türkiye adım adım ikinci seçim turuna gidiyor. Tarihin yaklaşmasıyla beraber, okuma yazması olmayan vatandaşlar, nasıl oy kullanacağı konusunu araştırıyor. YSK, seçimle ilgili en çok sorulan sorulara dair bir yazı paylaştı. Peki, okuma yazma bilmeyen vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Okuma yazma bilmeyenlere akrabaları yardımcı olabilir mi? İşte, detaylar...
  • Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak? Okuma yazma bilmeyenlere akrabaları yardımcı olabilir mi?

    OKUMA YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLAR NASIL OY KULLANACAK?

    YSK, web sitesinde yayınladığı bir açıklama ile okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağını belirtti. Açıklama şöyle;

    Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık - ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.
  • Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak? Okuma yazma bilmeyenlere akrabaları yardımcı olabilir mi?

    OKUMA YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARA AKRABALARI YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

    YSK, okuma yazma bilmeyenlerin akrabalarından yardım alıp alamayacağı sorusuna da açıklık getirdi:

    Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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