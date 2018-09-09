Olimpia - Libertad maçı istatistikleri

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Olimpia, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü Libertad takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:45. Olimpia 19 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Libertad 12 puanda ve 4. sırada. Olimpia son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Libertad, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 565 kodlu maçı oynayanlar; Olimpia galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Libertad galibiyet oranı 3.10.

Olimpia son hafta oynanan Nacional Asuncion maçında 4-2 kazandı.

Libertad ise General Diaz karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Olimpia, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Libertad ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Libertad, 3 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ