Olivia Colman: Seks sahneleri eşimi aldatıyor hissi veriyor

Olivia Colman, seks sahnelerinden korktuğunu itiraf ederken, bunun sebebinin eşi Ed Sinclair'ı aldatıyormuş gibi hissetmek olduğunu açıkladı.

Ed Sinclair ile 24 yıldır evli olan 51 yaşındaki İngiliz oyuncu, Amy Poehler'in 'Good Hang' adlı podcast'inde, işiyle ilgili onu neyin korkuttuğu sorusuna yanıt verirken şunları söyledi: Tenimi göstermem gereken şeylerden hoşlanmıyorum. Seks yapıyormuş gibi davranmaktan... Hoşlanmıyorum. Sadakatsizmişim gibi hissediyorum.

"Kot pantolonunu giyebilirsin" deseler veya aranızda bir yastık olsa bile... Bunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum" diyen Olivia Colman, bu işi rahatlıkla üstlenen oyuncuları takdir ettiğini belirtti.

Ed Sinclair ile üç çocuğu olan Olivia Colman, "Hayır, kesinlikle hayır... Yakınlık koordinatörleri var neyse ki" dedikten sonra, orgazm taklidi yaparken yüzüne güneş vurduğunu hayal etmesi gerektiğini söyledi.