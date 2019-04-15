İstanbul Bakırköy’de geçtiğimiz günlerde sabah saat 08.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü aşırı hız ve yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sürüklenerek bir iş yerinin önündeki demir dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yan yattı.

GENÇ KIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İHA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan otomobilin hızla sürüklendiğini fark edemeyen genç kız caddenin karşısına geçmek için bir anda yola fırladı. Genç kız karşıya geçmek için koştuğu sırada hızla yanından geçen otomobil demir dubalara çarparak takla attı. Arabanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan genç kız şok geçirdi. Neye uğradığını şaşıran genç kızın şok anları kameralara yansıdı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan kameralara yansıdı. Görüntülerde, genç kız caddenin karşısına geçmek için bir anda yola fırlayarak koşmaya başlıyor. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil hızla genç kızın yanından geçerek bir iş yerinin önünde bulunan demir dubalara çarpıyor. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atıp yan yatarken genç kız aracın altında kalmaktan son anada kurtuluyor. Biranda neye uğradığını şaşıran genç kızın şok anları da görüntülerde yer alıyor.

SÜRÜCÜYÜ DE VATANDAŞ KURTARDI

Öte yandan, kameralara yansıyan görüntülerde, kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer alıyor. Aracın şoförünü bulunduğu yerden çıkartan vatandaşlar aracı iterek düzeltiyorlar.