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Ezel Akay, Fehmi Yaşar, Serap Gedik
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Frankfurt Türk Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bu yıl 18. kez gerçekleşecek Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde yarışacak filmler, yönetmenler, senaryo yazarları, oyuncular, görüntü yönetmenleri belli oldu

12.09.2018 - 11:44 | Güncelleme:

18.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nin basın toplantısı, dün akşam Zarifi Restoran'da, Festivali’nin Kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, Festival Koordinatörü Serap Gedik, Jüri Başkanı Ezel Akay’ın ve geniş bir basın mensubu katılımı ile gerçekleşti. Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor. Festival kapsamında düzenlenen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda yer alacak filmler yönetmen Ezel Akay’ın jüri başkanlığında yapımcı/yönetmen Gani Müjde, yapımcı Şükrü Avşar, sinema yazarı Mehmet Açar, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Hakan Bilgin ve kurgucu Çiçek Kahraman’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçildi.

"Ölümlü Dünya"

TÜRKİYE JÜRİSİ SONUÇLARI
10 FİLM
    BORÇ
    İŞE YARAR BİR ŞEY
    KAR 
    KAYGI
    KELEBEKLER
    KÖRFEZ
    MARTI
    ÖLÜMLÜ DÜNYA
    SARI SICAK
    TAKSİM HOLD’EM

5 YÖNETMEN
    İŞE YARAR BİR ŞEY - PELİN ESMER
    ÖLÜMLÜ DÜNYA - ALİ ATAY
    KELEBEKLER - TOLGA KARAÇELİK
    SARI SICAK - FİKRET REYHAN
    KAYGI - CEYLAN ÖZGÜN ÖZÇELİK

5 GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
    İŞE YARAR BİR ŞEY - GÖKHAN TİRYAKİ
    ÖLÜMLÜ DÜNYA - AHMET BAYER
    KELEBEKLER - ANDAÇ SAHAN,
    SARI SICAK - MARTON MİKLAUZİC
    KAYGI - RODOSLAW LADCZUK

6 SENARYO
    TAKSİM HOLD’EM - MİCHAEL ÖNDER
    İŞE YARAR BİR ŞEY - PELİN ESMER- BARIŞ BIÇAKÇI
    KELEBEKLER - TOLGA KARAÇELİK
    MARTI - ERKAN TUNÇ
    SARI SICAK - FİKRET REYHAN
    BORÇ - VUSLAT SARAÇOĞLU

4 FİLM MÜZİĞİ
    TAKSİM HOLD’EM - STEADY FİNGERS
    ÖLÜMLÜ DÜNYA - MURAT ÇEKEM-OZAN TÜGEN
    KELEBEKLER - AHMET KENAN BİLGİÇ
    KÖRFEZ - EKİN ÜZELTÜZENCİ

5 KADIN OYUNCU
İŞE YARAR BİR ŞEY - BAŞAK KÖKLÜKAYA
KELEBEKLER - TUĞÇE ALTUĞ
KAR - HAZAR ERGÜÇLÜ
KAYGI - ALGI EKE
BORÇ - İPEK TÜRKAN

5 ERKEK OYUNCU
İŞE YARAR BİR ŞEY - YİĞİT ÖZŞENER
ÖLÜMLÜ DÜNYA - DOĞU DEMİRKOL
KELEBEKLER - BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN / TOLGA TEKİN
SARI SICAK - AYTAÇ UŞUN

Ezel Akay, Hüseyin Sıtkı, Fehmi Yaşar, Serap Gedik

Türkiye Jürisinin belirlediği adayların Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra kazanan sanatçılara ödülleri 18.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’ in kapanış töreninde takdim edilecek.

VEFA ÖDÜLÜ CİLALI İBO'YA
Filmhaus Frankfurt, ABG/Saalbau GmbH, Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Frankfurt, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Kültür Ateşeliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst desteği, TÜRSAK Vakfı iş birliği ile Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen,18.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nin “Yaşam Boyu Onur ve Vefa Ödülleri” sahipleri de belli oldu. Yaşam Boyu Onur ödülleri bu yıl yönetmen Erden Kıral, oyuncu Cezmi Baskın ve oyuncu Işıl Yücesoy’a takdim edilecek. Vefa Ödülü ise 2004 yılında kaybettiğimiz 1960 ve 1970'li yıllarda pek çok filmde canlandırdığı "Cilalı İbo" karakteri ile hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Feridun Karakaya adına oğlu Cem Karakaya’ya verilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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