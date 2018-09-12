18.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nin basın toplantısı, dün akşam Zarifi Restoran'da, Festivali’nin Kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, Festival Koordinatörü Serap Gedik, Jüri Başkanı Ezel Akay’ın ve geniş bir basın mensubu katılımı ile gerçekleşti. Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor. Festival kapsamında düzenlenen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda yer alacak filmler yönetmen Ezel Akay’ın jüri başkanlığında yapımcı/yönetmen Gani Müjde, yapımcı Şükrü Avşar, sinema yazarı Mehmet Açar, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Hakan Bilgin ve kurgucu Çiçek Kahraman’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçildi.





"Ölümlü Dünya"

TÜRKİYE JÜRİSİ SONUÇLARI

10 FİLM

BORÇ

İŞE YARAR BİR ŞEY

KAR

KAYGI

KELEBEKLER

KÖRFEZ

MARTI

ÖLÜMLÜ DÜNYA

SARI SICAK

TAKSİM HOLD’EM



5 YÖNETMEN

İŞE YARAR BİR ŞEY - PELİN ESMER

ÖLÜMLÜ DÜNYA - ALİ ATAY

KELEBEKLER - TOLGA KARAÇELİK

SARI SICAK - FİKRET REYHAN

KAYGI - CEYLAN ÖZGÜN ÖZÇELİK



5 GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

İŞE YARAR BİR ŞEY - GÖKHAN TİRYAKİ

ÖLÜMLÜ DÜNYA - AHMET BAYER

KELEBEKLER - ANDAÇ SAHAN,

SARI SICAK - MARTON MİKLAUZİC

KAYGI - RODOSLAW LADCZUK



6 SENARYO

TAKSİM HOLD’EM - MİCHAEL ÖNDER

İŞE YARAR BİR ŞEY - PELİN ESMER- BARIŞ BIÇAKÇI

KELEBEKLER - TOLGA KARAÇELİK

MARTI - ERKAN TUNÇ

SARI SICAK - FİKRET REYHAN

BORÇ - VUSLAT SARAÇOĞLU



4 FİLM MÜZİĞİ

TAKSİM HOLD’EM - STEADY FİNGERS

ÖLÜMLÜ DÜNYA - MURAT ÇEKEM-OZAN TÜGEN

KELEBEKLER - AHMET KENAN BİLGİÇ

KÖRFEZ - EKİN ÜZELTÜZENCİ



5 KADIN OYUNCU

İŞE YARAR BİR ŞEY - BAŞAK KÖKLÜKAYA

KELEBEKLER - TUĞÇE ALTUĞ

KAR - HAZAR ERGÜÇLÜ

KAYGI - ALGI EKE

BORÇ - İPEK TÜRKAN



5 ERKEK OYUNCU

İŞE YARAR BİR ŞEY - YİĞİT ÖZŞENER

ÖLÜMLÜ DÜNYA - DOĞU DEMİRKOL

KELEBEKLER - BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN / TOLGA TEKİN

SARI SICAK - AYTAÇ UŞUN





Ezel Akay, Hüseyin Sıtkı, Fehmi Yaşar, Serap Gedik

Türkiye Jürisinin belirlediği adayların Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra kazanan sanatçılara ödülleri 18.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’ in kapanış töreninde takdim edilecek.



VEFA ÖDÜLÜ CİLALI İBO'YA

Filmhaus Frankfurt, ABG/Saalbau GmbH, Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Frankfurt, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Kültür Ateşeliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst desteği, TÜRSAK Vakfı iş birliği ile Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen,18.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nin “Yaşam Boyu Onur ve Vefa Ödülleri” sahipleri de belli oldu. Yaşam Boyu Onur ödülleri bu yıl yönetmen Erden Kıral, oyuncu Cezmi Baskın ve oyuncu Işıl Yücesoy’a takdim edilecek. Vefa Ödülü ise 2004 yılında kaybettiğimiz 1960 ve 1970'li yıllarda pek çok filmde canlandırdığı "Cilalı İbo" karakteri ile hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Feridun Karakaya adına oğlu Cem Karakaya’ya verilecek.

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